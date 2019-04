EN EXCLUSIVA | Entrevista completa a los protagonistas de Avengers Endgame

Empecemos por donde empezó todo, con Robert Downey Jr ¿En el primer momento en que te pusiste el traje de Iron Man imaginaste hasta donde podía llegar la historia de tu personaje, 22 películas de Marvel después?

Robert Downey Jr.: - Es algo que vengo pensando últimamente. En mi mente hubo siempre dos caminos. En uno podía caerme el cielo encima y en el otro el cielo era mi único límite. Y después de tanto tiempo puedo decir que al principio hablé bastante de mas, diciendo que teníamos que esperar para ver como salía todo. Pero en aquel momento, realmente apenas esperaba que pudiéramos lograr algunas buenas escenas, para no tener que renunciar en medio del camino.

¿Te sorpendió que Iron Man tenga semejante ejército de fanáticos?

Siempre me sentí muy extraño. Pero cuando hoy los miro y veo que estamos tan cerca, creciendo juntos, se siente muy bien. Para mí, es la mejor carrera de postas en la historia del cine.

¿Y Chris Hemsworth? ¿Cómo logró que su personaje de Thor sea tan querido y entretenido, con historias propias, más allá de Avengers?

Chris Hemsworth: La primera vez que el universo de Marvel entró en mi universo, en Australia, yo recién había terminado la escuela secundaria y viendo la primera versión de Iron Man pensé “Me encantaría ser parte de ese mundo”. Y unos años después, cuando me eligieron como Thor, en aquel momento también me planteé toda clase de dudas, si la película iba a llegar al cine o si apenas iba a salir en DVD o si me iban a volver a seguir contratando. Y recién cuando estrenamos ‘Ragnarok’ tuve la suficiente confianza para plantearme la idea de dar algo mío, con algo totalmente diferente. Me acuerdo qur llamé a los directores Joe y Anthony Russo para decirles que quería seguir con una nueva versión de Thor en vez de volver al original y ellos me dijeron “Bueno, tenemos una versión todavía más nueva”.