$!“Encanto”, “Ghostbusters” y “Gucci” dominan la taquilla

Las tres películas más taquilleras en Norteamérica este fin de semana fueron “Encanto”, “Ghostbusters: Afterlife” y “House of Gucci”, repitiendo la tendencia vista la semana pasada, según estimados de los estudios divulgados el domingo.

Las tres cintas están disponibles únicamente en salas de cine.

“Encanto”, un filme animado con música de Lin-Manuel Miranda, fue el que más recaudó con 12,7 millones de dólares, aunque es 53% menos que el fin de semana pasado. Globalmente ha acumulado 116,1 millones de dólares.

“Ghostbusters: Afterlife” se ubicó en segundo sitio con 10,4 millones, y “House of Gucci”, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Lady Gaga y Adam Driver, terminó tercera con 6,8 millones, siendo exhibida en 3.477 salas de cine para un total de 33,6 millones de dólares en Norteamérica.

Otras películas que tuvieron buen desempeño fueron “Dune” —exhibida también en algunas salas IMAX este fin de semana— con 1,8 millones de dólares, y “Flee”, que se presentó en cuatro cines, con 25.033 dólares.

A continuación presentamos las ventas estimadas de boletos del viernes al domingo en salas de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas serán dadas a conocer el lunes.

1. “Encanto”, 12,7 millones de dólares.

2. “Ghostbusters: Afterlife”, 10,4 millones.

3. “House of Gucci”, 6,8 millones.

4. “Christmas with the Chosen: The Messengers”, 4,1 millones.

5. “Eternals”, 3,9 millones.

6. “Resident Evil: Raccoon City”, 2,7 millones.

7. “Clifford the Big Red Dog”, 1,8 millones.

8. “Dune”, 1,8 millones.

9. “King Richard”, 1,2 millones.

10. “Venom: Let There Be Carnage”, 1 millón.