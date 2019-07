$!Entrevista a Pedro Alonso, ‘Berlín’, de la Casa de Papel

- El sentido trágico del personaje de Berlín, esa sensación de que él camina por un precipicio en el que todo puede colapsar y la muerte es inminente, le dio una dimensión especial. Si hubiese sido un ejercicio gratuito del riesgo, no hubiese tenido ninguna sensación de que el personaje puede perder la vida o que tiene una enfermedad que puede acabar con su vida pronto, ese personaje no hubiese tenido ese calado. El aliento trágico, creo que es especialmente importante para darle la dimensión tan linda que tiene el personaje de Berlín, a pesar de ser alguien impresentable en muchos momentos.

- Hablar retroactivamente suena fácil. Si alguien supiese que esto iba a ser el éxito que está siendo hubiesen hecho cuatro series a la vez, para romperla. Yo puedo decir y creo que no miento, que en el estreno de la serie, cuando filmamos el primer capítulo dije, “Creo que en España va a ir bien, pero tengo la sensación que va a tener mucho vuelo en el extranjero. Le veo con mucho potencial internacional”. Pero ni se me ha pasado por la cabeza la dimensión de lo que está pasando, porque nos tiene a todos todavía perplejos.

- ¿Y cómo fue que te eligieron para el personaje?

- Yo hice el casting de La Casa de Papel sólo para Berlín. Y leí las dos únicas secuencias estando en México, pero tuve un impulso muy directo, muy primario, nada racional, en el que conecté mucha parte de la energía que yo estaba viviendo en México, un lugar que me apasionó porque es un sitio con una energía muy alta, ardiente. Yo estaba en el Distrito Federal donde hay una vida cultural increíble. Y era algo muy ecléctico, muy bizarro, muy polarizado, muy extremo, y la noche anterior de la prueba, había estado en una casa con cierta gente donde uno de los tipos era un personaje como mínimo sorprendente, muy ágil y peligroso. Y dije “Él”. De repente sentí que había encontrado cierto alineamiento de la información. Me hice el viaje a Madrid y el jet lag me lo comí preparando la prueba, pero tuve la sensación de que estaba todo a favor y dije “Tírate. Tírate y no lo proceses mucho intelectualmente.”. Para mi sorpresa ha sido un personaje muy particular. Tuve una conexión muy directa, luego hubo todo un proceso de trabajo, de ensayos, de ir recibiendo toda la información, de ir colocando todas las piezas, de ir echándole más y más ingredientes al plato pero, es de las dos o tres veces que más claramente he conectado con un personaje desde el primer momento que lo ví en su casa de Papel, el guion.

- ¿Cómo definirías a tu famoso personaje de Berlín?

- Es una mezcla muy particular de adjetivos opuestos porque puede ser lo peor y lo mejor, en una misma escena. Y no tiene ningún tabú. Todos en cierto momentos de nuestra vidas quebramos nuestros propios límites. Y Berlín no tiene problema en usar todas las herramientas que le pongan sobre la mesa. Es un regalo, es un personaje lleno de extremos, con un sentido muy contrastado. Cuando crees que va a ser lo peor, lo más agresivo, lo más duro, lo más violento, se convierte en el personaje más entrañable. Cuando, de repente, se está poniendo sensible decide cargarse a alguien. Y tiene mucho humor, que es algo que yo creo que cubre toda la serie. De todas formas, de verdad, tiene tantas variables que es un regalo extraordinario para cualquier actor. Te diría que el personaje, estando en una serie en la que todo apunta a la urgencia, a la presión del tiempo, cuanto más arriba se está disparando la atención, él más disfruta parando el tiempo, él es muy anticlimático.

- ¿Por qué crees que la gente admira tanto a los villanos de una serie de TV que odian en la realidad?

- A mí me tiene preocupado la empatía de Berlín con la gente (Risas). No sé si es una buena referencia en cualquier sentido, pero si tuviese que elegir dos datos, uno es el sentido de la escucha del personaje, mucha gente dice que es un personaje frío. Yo creo que no lo es, yo creo que es un personaje muy empático. Y en un mundo en el que hay tanto ruido, donde las cosas van tan rápido, es un hombre que atiende a la gente que tiene adelante. Eso genera un raro foco. A mí me gusta mucho intentar trabajar desde esa variable, la respiración en vez de liberar el espacio para generar comunicación. Genera una extraña inquietud, ofrece muchas posibilidades. Y luego, yo creo que la otra parte, es que en este mundo todo está tasado por las convenciones, la educación, las formas, lo que conviene, lo adecuado, lo bueno. Pero todo esto a Berlín no le importa, y no sólo no le importa sino que lo considera, lo entiende como un trampolín para meterse ahí. Si ve que hay una zona de inquietud o un problema o un tabú en la persona que tiene enfrente, para el tiempo y entra en esa habitación y le da la vuelta a todo. Con lo cual, es un personaje que le permite a la gente proyectar sin el riesgo que tiene hacerlo por uno mismo. Proyectar ese deseo de hacer lo que te dé la gana.

- ¿Y así como a la gente le gusta tanto ‘La Casa de Papel’, que series de TV te gustan?

- Ahora mismo estoy encantado con ‘The Crown’, me parece exquisita, con situaciones increíbles, es una obra de arte. Y también me apasiona ‘El Cuento de la Criada’. Vivimos un momento de la televisión donde la comparo con los tiempos en que yo leía grandes novelas, por la explosión de creatividad que existe hoy. Es un momento maravilloso.