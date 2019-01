$!Entrevista exclusiva con Natalie Portman sobre su nueva película

Recorriendo los festivales de cine más importantes del planeta, desde Venecia hasta Toronto, Natalie Portman en cierta forma recrea en la vida real el perfil que ilustra en su nueva película ‘Vox Lux’, que tanto tiene que ver con la falta de privacidad y la fama, aunque esta vez ella interpreta una cantante popular, en vez de una actriz. Pero tal cual como en el cine, sigue rodeada de fotógrafos y... entrevistas. Así conversamos con la actriz en exclusiva para Diario Libre en República Dominicana.

¿Al momento de filmar una película tratas de analizar en que forma afectan ciertos temas de la historia en tu propia vida o solamente le prestas atención a tu personaje?

Sí sí, me fijo en todo, en especial cuando te das cuenta que en la realidad como en el cine, la violencia se vuelve una noticia que vende y hasta la vida privada tiene un precio de venta, cosas así. En el caso de Vox Lux, la relación que tanto tiene que ver una estrella pop con un ataque terrorista es por el solo hecho de que la gente le presta demasiada atención, les da valor, sin darse cuenta que también les da más poder. Esa es la clase de vida que hoy compartimos en el mundo. Es algo que vivimos a diario, todos. Es nuestra política, nuestra cultura.

¿Y en el caso de tu personaje como una estrella del mundo de la música pop, encontraste algún punto en común con tu vida real?

No, por ahí definitivamente no. Yo me la pasé corriendo en el estudio para darle de mamar a mi bebé, manchándome toda con avocado, sin una gota de divismo. Me la pasé cambiando pañales con las uñas largas que se ven en el cine (Risas). No se lo recomendaría a nadie. Pero lo disfruté. Fue como meterme en un mundo donde me encantaría vivir, aunque pensándolo bien estoy contenta que no sea así. Es lo mejor de la actuación, poder viajar por un mundo donde jamás te atreverías a vivir.

Mientras la película ‘Vox Lux’ muestra la vida de una estrella de rock envuelta en una violenta sociedad que incluye un ataque terrorista en otro rincón del mundo, Natalie Portman se crió en medio de un país en guerra como Israel, cuando nació el 9 de Junio de 1981. Y así como en el cine ahora interpreta una cantante famosa desde la adolescencia, ella también tenía solo 11 años cuando un representante la descubrió en una pizzería y aunque le habían ofrecido un perfecto futuro como modelo, ella prefirió la actuación. Así fue como también conoció la fama detrás de la violencia del cine con el clásico ‘The Professional’, al personificar la protegida de un asesino a sueldo. También cruzó el límite de las superproducciones, gracias a George Lucas y el personaje de Queen Amidala en el Episodio I de La Guerra de las Galaxias. Con el tiempo, Natalie eligió otros géneros, con las comedias dramáticas ‘Anywhere But Here’, ‘Where the Heart is’ y la nominación al Oscar por la película ‘Closer’ con Clive Owen, Julia Roberts y Jude Law. Y cuando llegó la gran oportunidad de trabajar en teatro de Broadway con ‘El Diario de Anna Frank’, Natalie Portman incluso se dio el lujo de rechazar a Robert Redford con ‘The Horse Whisperer’ y por querer evitar cierta exposición sexual, también rechazó el papel protagónico de ‘Lolita’. La habían considerado después para el rol principal de ‘Elizabethtown’ en vez de Kirsten Dunst y para ‘Iron Man 2’ en lugar de Scarlett Johansson. Y Christina Ricci alguna vez confesó que solía recibir los ofrecimientos de las producciones que rechazaba Natalie Portman, tal cual como pasó con ‘The Ice Storm’. Del otro lado del cine, Natalie vivió sus propias historias románticas, como el noviazgo con Gael García Bernal y la actual relación del mismo coreógrafo Benjamin Millipied que en cierta forma refleja la misma historia de la película ‘Black Swan’, donde otro coreógrafo trataba de conquistar a la estrella con quién trabajaba. Y después de haber tenido dos hijos (estaba embarazada cuando ganó el Oscar con ‘Black Swan’), en cierta forma volvieron a trabajar juntos con la película ‘Vox Lux’, porque los pasos de baile de su nuevo personaje, los coordinó y los ensayó con su esposo, Benjamin.

¿Te inspiraste en alguna estrella en particular para tu personaje de ‘Vox Lux’?

No, no en ninguna. El personaje es un completo invento, aunque definitivamente está inspirado en mucha gente. Pero no quiero especificar nombres, porque tampoco es una persona con quien alguien quiera compararse.

¿Tiene algo de parecido a la verdadera Natalie Portman?

No sé si tiene una parte mía, me conformo con haber disfrutado interpretándola y poder haberme sentido como una estrella de música pop. No me gusta nunca compararme con mis personajes, porque lo divertido es explorar la mente de otras personas. Me pone muy nerviosa identificar cualquier paralelo con mi vida real.

¿Y si no se parece en nada a Natalie Portman, cómo preparaste la actuación?

Vi muchos documentales, pero de verdad, no quiero dar nombres porque no se trata de ninguna estrella en particular, solo fui tomando ciertos detalles que me ayudaron, de las verdaderas estrellas. El guion también me ayudó mcho, por supuesto, además las partes de baile las coreografió mi esposo, así que pude ensayar bastante en casa y fue estupendo.

¿Una estrella de cine no tiene absolutamente nada que ver con una estrella de música pop?

Yo me divertí mucho con el rodaje y lo bueno de mi trabajo es el permiso de ponerme en los zapatos de otras personas, cumplir ciertos sueños como la parte donde me subí arriba de un escenario, además de haber podido trabajar con mi esposo en las coreografías. Esa preparación fue muy entretenida, por el solo hecho de poder hacerla en casa. Pero yo creo que el sistema egocéntrico que crece alrededor de las estrellas de música pop es muy diferente al de una estrella de cine, en especial cuando en una familia surge cierta corrupción por la mezcla del amor y el comercio. En la música se la pasan viajando también de un lado al otro y viven siempre juntos. Es muy diferente a lo que nosotros experimentamos en un rodaje de cine. Nuestro trabajo se basa más en un proyecto determinado, no nos pasamos un año entero arriba de un bus o un avión. Tampoco lo veo monstruoso porque no me gusta juzgar mis personajes, pero te diría que la estrella pop, por lo general es una víctima de la era moderna.

¿También la tuvieron a Sia, cantando de verdad para la película?

Sí, fue fabuloso, porque entre las estrellas de música, ella es la mejor que tenemos. Yo soy una admiradora de Sia, desde hace mucho tiempo. Y por aunque no la interpreté a ella, al menos pude cantar la música que ella compuso. Eso ya resultó un gran lujo. No nos vimos durante el rodaje pero yo la había conocido antes, en diferentes eventos. Siempre fue muy amorosa conmigo y las dos compartimos la pasión por la danza. Es una mujer increíblemente talentosa, no deja nunca de asombrarme. Y por eso fue tan divertido todo. De verdad me encantó la oportunidad de interpretar un personaje así. El guion estaba escrito tan hermoso como complicado y sentirme una estrella de rock fue un sueño. Lo disfruté por completo. Resultó muy entretenido cada día de la filmación

¿Qué significa el título Vox Lux?

Significa Vos de Luz.

Dividida en varios capítulos como si fueran episodios de Netflix en una misma película, ‘Vox Lux’ muestra a Natalie Portman como una superestrella de la música llamada Celeste, como una mezcla entre Madonna, Cher o Britney Spears, incluyendo el lado de la fama envuelto con la extraña forma de una vida familiar en medio de fotógrafos, el típico manager que interpreta Jude Law y el agregado de un ataque terrorista que aunque sucede en otro rincón del mundo aprovecha la popularidad de ella, para llamar la atención utilizando las máscaras que usa en uno de sus videos musicales.

¿Cómo describirías tu personaje de Celeste, con tus propias palabras?

Celeste es una estrella que pasó por un trauma en su infancia y es todo un personaje de verdad, con un espíritu libre, incontenible, no le interesa la opinión de la gente, como le importa a tantos otros.