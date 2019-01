Érase una vez la censura de Deadpool

Esta Navidad tenemos una agradable sorpresa: el regreso de Deadpool en las salas de cine, aunque solo hayan pasado varios meses desde el estreno de su última película, “Deadpool 2”. En esta ocasión veremos “Once Upon a Deadpool”, una nueva versión de la misma película adaptada a una calificación apta para edades PG-13. En la trama Deadpool (Ryan Reynolds) rapta a Fred Savage, el actor que de niño interpretó uno de los papeles principales del filme “The Princess Bride” (1987). En aquella cinta, un anciano (Peter Falk) le lee un gran cuento de hadas a su nieto (Savage), y en esta ocasión será el desquiciado mercenario el que le leerá un cuento a Fred Savage. En otras palabras, en “Once Upon a Deadpool” veremos una versión de “Deadpool 2” con escenas de acción menos violentas, menos obscenidades y otros detalles que no son aptos para menores de 13 años. A pesar de estos cambios, y escenas adicionales en las que Wade narrará sus aventuras a Savage, la trama es la misma y el público volverá a ver cómo Wade Wilson (alias Deadpool), se ve obligado a reunir a un equipo de mercenarios para defender a un adolescente mutante que está siendo amenazado por Cable (Josh Brolin), un despiadado mutante que viene del futuro.