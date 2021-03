$!Especialista en lenguaje corporal aseguró que Meghan Markle mintió durante entrevista

De acuerdo con el especialista español Jesús Enrique Rosas, quien hizo un análisis detallado de las posturas Meghan, así como sus semblantes e inclusive de su vestimenta, señala que hubo algunos comportamientos de postura que denotan algunas mentiras cuando se abordó el tema de que no tuvo ninguna orientación ni clase de cómo ser de la realeza británica.

Esto, debido a que señala, el heredero de la realeza, se aprecia está tenso, inclinado hacia adelante. No tiene una postura de confianza señala. Mientras Meghan aparece relajada y en control.

“Dice que no tuvo ninguna orientación, ni clases sobre cómo “ser” parte de la realeza. “Eso puede existir para otros de la familia, pero a mí no me lo ofrecieron” (Fíjense cómo en el 0:20 Harry intenta decir algo al respecto y ella le interrumpe en seco). Ella está al mando”, escribió el especialista en un largo hilo de Twitter.