$!“Eternals”, nuevos héroes que reflejan un mundo multicultural

Después de 25 películas el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) está de regreso en las salas de cine con su más reciente entrega “The Eternals”, la cual está basada en el cómic del mismo nombre creado por Jack Kirby, legendario creador de la industria de las historietas. Esta película no solo continúa la mitología moderna del MCU, sino que marca un punto importante en su historia, porque presenta un nuevo tipo de héroes en el que se trata de reflejar un mundo más multicultural.

En este filme conocemos a los Eternals, raza de alienígenas inmortales creados por los poderosos Celestial y que han vivido en la Tierra por más de 7 mil años, influyendo en la historia de distintas civilizaciones. Ahora, después de los eventos de “Avengers: Endgame” los Eternals resurgen para proteger a la humanidad de sus antiguos enemigos, los malvados Deviants.

Durante una rueda de prensa virtual los integrantes del elenco de esta película pudieron compartir con periodistas de distintas partes del mundo y hablar sobre sus experiencias al filmar “Eternals”. Entre los presentes también estaba Chloé Zhao, la cineasta, productora y guionista china que ganó el Óscar a mejor director por “Nomadland” (2020), además de otros reconocimientos.

La creadora encargada de hacer realidad esta nueva etapa del MCU ha comentado en otras ocasiones que ya era una fan del MCU y cómo en este filme ha sido influenciada por las entregas anteriores de esta franquicia, las obras de Kirby, su amor por la ciencia ficción y fantasía y los cómics manga. Esa pasión con la historia que quería contar se notó en esas primeras conversaciones con Feige y con el resto del equipo de producción.

“Empezó cuando le mostré una macrofoto de arena”, explica Zhao. “Y luego citando un poema de William Blake. En ese poema Blake estaba tratando de expresar que se puede ver la belleza infinita y los significados del cosmos dentro de las cosas más pequeñas que puedes encontrar en la tierra. La visión de la película era capturar esa escala. Algo tan grande como la creación del sol y tan íntimo como los susurros de los amantes”.

El resultado final es una película de superhéroes que no solo cuenta con un estilo distinto a lo que normalmente se ve en este género, sino que también se nota un intento por ser un reflejo más realista de la diversidad del mundo real. Entre los 10 personajes principales vemos personas de distintas nacionalidades, edades, creencias y estilos de vida. Por ejemplo, Makkari, personaje interpretado por la actriz sorda Lauren Ridloff, es el primer superhéroe sordo del MCU, y Phastos, encarnado por Brian Tyree Henry, es el primer personaje abiertamente homosexual en este universo.

“Me atraía este proyecto por muchas razones”, comenta Angelina Jolie, quien interpreta a Thena, una guerrera inmortal. “Soy fan del MCU y una gran fan de Chloé. Cuando me hablaron por primera vez de esta historia, en realidad me llamó la atención la idea de lo que sería esta familia y yo solo quería ser parte de esto incluso antes de saber mucho sobre a quién iba a interpretar”.

Salma Hayek también habló sobre lo que ha significado para ella ser parte de esta producción y encarnar a Ajak, personaje que no solo es un líder y figura materna, sino también un superhéroe mexicano.

“Es una experiencia realmente impresionante. Yo sueño en grande y si no lo hubiera hecho no habría llegado aquí”, exclama Hayek. “En mis más grandes sueños quería ser un superhéroe, trabajar con los mejores directores del mundo, hacer grandes películas taquilleras y también películas que se hacen desde un lugar muy profundo. Eso no me pasó a mí. Luchas por ello, pero al cumplir los 40 desistes y piensas que ellos se lo pierden. Es muy emocionante cuando tienes 50 años y una brillante directora te da la oportunidad de hacer ambas cosas. Y es hermoso porque ayer vi a una familia latina, a una madre con sus tres hijas y las niñas estaban vestidas como Ajak. ¡Quería llorar! Todo fue tan conmovedor que puedan verse a sí mismas en esto. Quiero darles las gracias a Marvel y a Chloé. Todo es posible”.