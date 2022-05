Venom 3 es un hecho: vuelve Tom Hardy

Sony continúa ampliando su Universo de Personajes de Spider-Man y ahora acaba de confirmar la tercera entrega de Venom. De esta manera, la franquicia protagonizada por Tom Hardy será una trilogía, tal cual se confirmó en CinemaCon.

Venom ya cruzó a la realidad del Universo Cinematográfico de Marvel y no quedó muy claro hacia dónde irá esa parte de la historia ¿Acaso en ésta entrega se enfrentarán finalmente Tom Hardy y Tom Holland?

Aún no hay confirmación sobre quienes estarán al frente del proyecto. Andy Serkis, director de Let There Be Carnage, aseguró que le gustaría regresar al proyecto.

Y tú, ¿viste las dos entregas de Venom?