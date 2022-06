¡Destronó a Doctor Strange! La nueva película que es un éxito

Doctor Strange in the Multiverse of Madness lleva recaudados 872,773,979 millones de dólares a nivel mundial. ( FUENTE EXTERNA )

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrenó el 4 de mayo y marcó un nuevo hito dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. La cinta es una continuación directa de la primera entrega, pero también de Avengers: Endgame, Spider-Man: No Way Home y las series WandaVision y Loki. Pero ahora fue destronada en la taquilla.

Al momento, Doctor Strange in the Multiverse of Madness lleva recaudados 872,773,979 millones de dólares a nivel mundial, pero a nivel local acaba de ser destronada por el estreno de Top Gun: Maverick.

Según los datos publicados por diferentes medidoras de audiencia, la cinta protagonizada por Tom Cruise recaudó 126.700.000 millones de dólares en su primer fin de semana, convirtiéndose en la mejor apertura para el actor en toda su carrera. Además, a nivel internacional el número se incrementa al sumar en total 282,000,000 millones, con Reino Unido y Australia como países destacados.

