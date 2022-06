Ryan Reynolds recuerda una emotiva anécdota

Ryan Reynolds fue uno de los primeros invitados de la cuarta temporada del exitoso programa de entrevistas de David Letterman, My Next Guest Needs no Introduction, revelando un emotivo momento familiar. El actor recordó haberle dicho a uno de sus hermanos que sería una gran idea perforarse las orejas cuando tenía 12 años.

Reynolds agregó que la banda Wham! pudo haber tenido algo de influencia en su interés en la perforación de sus orejas, pero también recordó que su hermano de inmediato le advirtió que podría tener problemas con su padre, James. En ese momento, el cantante canadiense reveló que su hermano le dijo que iba a morir si aparecía en la cena de la noche con una oreja perforada.

Sin embargo, el comediante siguió adelante con su plan y fue con un amigo a perforarse la oreja. Cuando este llegó a la mesa de la cena explicó que pudo sentir la mirada de su padre golpeándolo, miró hacia arriba y vio que sus tres hermanos se habían puesto un arete también para salvarlo, coronando la anécdota como una situación muy graciosa que demostraba la unión que tenían como hermanos.