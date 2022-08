Captain America 4 ya tiene fecha: qué sabemos hasta ahora

Tal cual fuera anticipo de Diario Libre, Marvel confirmó en la San Diego Comic-Con el título de la cuarta entrega de Captain America. La cinta llegará a los cines el 3 de mayo de 2024 y llevará por nombre Captain America: New World Order.

Qué sabemos hasta ahora de Captain America 4

En primer lugar sabemos que la identidad de Captain America en el Universo Cinematográfico de Marvel ahora es la de Sam Wilson de Anthony Mackie, luego de los sucesos de la serie Falcon and Winter Soldier. Como curiosidad, New World Order es el nombre del último episodio de esta serie en la que Wilson adopta la identidad del Capitán América.

La principal diferencia de Sam Wilson con Steve Rogers, y también con John Walker, es que Wilson no tiene poderes. Por lo que, según palabras del productor Nate Moore, esta película indagará en lo que consiste ser Captain America cuando no se tiene superpoderes.

¿Qué personajes podríamos ver? En primer lugar al propio Walker, encarnado por Wyat Russel y a Bucky Barnes de Sebastian Stan. También podríamos ver a Valentina Allegra de Fountaine de Julia Louis-Dreyfus y a Sharon Carter de Emily VanCamp.

El guión estará a cargo de Malcolm Spellman que ya trabajó en Falcon and the Winter Soldier. Él trabajará junto a Dalan Musson, otro de los guionistas de la serie. El director será Julius Onah, a quién vimos en The Colverfield Paradox.

Y tú, ¿esperas esta película?