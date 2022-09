¿No John Krasinski? Este podría ser el director de "Fantastic Four"

Aún hay varias incertidumbres respecto a lo que será la cinta de "Fantastic Four", quizás una de las más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel. Y es que ahora podríamos saber quién estará a cargo de la dirección.

Se trata de Matt Shakman, que ya viene de trabajar en WandaVision con Marvel. Ahora, según varios reportes, se encuentra en negociaciones para hacerse cargo de este proyecto.

Shakman es conocido por su trabajo en It’s Always Sunny in Philadelphia, Game of Thrones Fargo, The Boys, The Great, Succession, entre otras series de televisión. Si se confirma, sería finalmente el reemplazo oficial de Jon Watts, que se retiró del proyecto.

¡Es cierto lo que decís! Fue en 'WANDAVISION' donde introdujeron la semilla de los Cuatro Fantásticos diciendo que durante el chasquido desapareció un grupo de científicos en el espacio.



¿Será por eso que Matt Shakman es el favorito? Hilar esa conexión sería interesante... pic.twitter.com/kqpnt1gaFz — QuidVacuo #SheHulk #WakandaForever (@QuidVacuo_) August 26, 2022

Algunos fanáticos aún esperan saber qué pasará con John Krasinski. No solamente si volverá a interpretar a Reed Richards, sino si efectivamente es una alternativa para dirigir este proyecto.

Y tú, ¿qué piensas al respecto?