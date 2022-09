"La historia sin fin" podría tener su reboot

"La historia sin fin" es un clásico del cine de fantasía. Su nombre original es Die unendliche Geschichte y también se la conoce como La Historia Interminable. Se estrenó en abril de 1984 bajo la dirección de Wolfgang Petersen y está basada en la novela homónima de Michael Ende. Y podría tener su reboot.

Según informó Deadline, son varios servicios de streaming y estudios cinematográficos los que están pujando por los derechos de esta franquicia para realizar una nueva versión, sea en formato de serie o película. Así las cosas, sigue la tendencia que ya establecieron el regreso de "Willow" o las nuevas producciones basadas en "El Señor de los Anillos".

Al momento de su estreno, "La historia sin fin" fue la película más cara producida en el mundo. La cinta adapta solo la primera mitad del libro por lo que se continuó en "The NeverEnding Story II: The Next Chapter", en 1990. Hay una tercera cinta de la franquicia, estrenada en 1994 y titulada "The NeverEnding Story III: Escape from Fantasia", cuya trama no se basa en el libro.

Con Barret Oliver, Noah Hathaway, Tami Stronach, Deep Roy y la narración de Alan Oppenheimer, la cinta cuenta la historia de Bastian, un niño que se refugia en su imaginación tras la pérdida de su madre. Un día, escapando de unos chicos que lo molestaban, llega a la librería del Sr. Koreander que le enseña un libro llamado "La historia sin fin".

El libro transporta a Bastian al reino de Fantasía, un reino al que Nada lo está invadiendo y la Emperatriz se debate entre la vida y la muerte, mientras espera la llegada de un héroe. El joven Atreyu, junto con la ayuda de Bastian, buscarán la cura para la Emperatriz.

Y tú, ¿viste "La historia sin fin" ?