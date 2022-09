Star Wars movió de su calendario a una de sus películas

La película estaba programada para estrenarse el 22 de diciembre de 2023. ( © LUCASFILM LTD. & TM )

Disney confirmó que una de las próximas películas de Star Wars ya no está en su calendario y ahora no tiene fecha confirmada. Se trata de Rogue Squadron, la cinta que está planeada que dirija Patty Jenkins, directora de las cintas de Wonder Woman.

Jenkins prometió que Rogue Squadron sería la mejor película de pilotos de combate de la historia, pero ahora parece que deberemos esperar algo más por esto.

Rogue Squadron estaba programada para estrenarse el 22 de diciembre de 2023, pero ahora Disney la quitó de su calendario. Variety asegura que nadie dentro de Disney confirmó si la cinta estará reprogramada o se ha cancelado definitivamente.

"Rogue Squadron presentaría una nueva generación de pilotos de cazas estelares a medida que ganan sus alas y arriesgan sus vidas en un viaje emocionante de alta velocidad que empuja los límites y lleva la saga a la era futura de la galaxia”, aseguraba la sinopsis oficial.

Así las cosas, la siguiente cinta de Star Wars debería ser la que dirigirá Taika Waititi, que se espera llegue en 2024. Todo parece indicar que Lucasfilm está poniendo los cañones en Disney + y en la gran cantidad de series que están bajo la tutela de Jon Favreau y Dave Filoni.