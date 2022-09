Shang-Chi: la secuela ya tendría fecha de estreno

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings fue uno de los grandes éxitos del Universo Cinematográfico de Marvel durante el 2021. Se trató, además, del primer superhéroe de origen chino en el UCM y Simu Liu, su protagonista, recibió muchos elogios por su papel.

Se sabe que Shang-Chi continuará en el UCM por lo visto en la escena post-créditos, pero ahora sabemos incluso cuando podría llegar su secuela.

La segunda cinta de Shang-Chi podría llegar el 14 de febrero del 2025. Esto se debe a que es una de las fechas reservada para una de las cintas de la Fase 5 que aún no tiene título. Esta cinta estará entre la de Fantastic Four, que llegará el 6 de noviembre de 2024 y Avengers: The Kang Dynasty, que llegará el 2 de mayo de 2025.

Destin Daniel Cretton, director de la primera entrega, estará a cargo de la segunda, pero también estará vinculado a algunas series dentro de Disney +. "Estamos encantados de ampliar nuestra relación con él y no podemos esperar para empezar", dijo Kevin Feige.

Y tú, ¿Esperas por Shang-Chi?