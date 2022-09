Esta actriz de Disney sueña con sumarse a Marvel y ser Storm

El Universo Cinematográfico de Marvel continúa creciendo con más series y películas. Pese a que en sus inicios algunos actores y actrices lo observaban con reticencia, son cada vez más las figuras de Hollywood que quieren llegar y ser parte de esta franquicia. Y ahora una joven actriz de Disney ha manifestado sus ganas.

Se trata de Halle Bailey, que próximamente llegará a la pantalla grande para darle vida a Ariel en The Little Mermaid, la adaptación live-action de La Sirenita, el clásico de Disney que llegará a los cines en 2023.

En una reciente entrevista con Variety, Bailey aseguró que le gustaría sumarse a Marvel tras el estreno de La Sirenita. Y tiene su papel favorito: "Creo que cualquier superhéroe de Marvel sería increíble. Quiero decir, amo a Storm, amo a muchos ¡Sería genial!".

Los X-Men aún no han aparecido en el Universo Cinematográfico de Marvel de manera definitiva. Recientemente Patrick Stewart hizo un cameo en Dr. Strange and the Multiverse of Madness como Charles Xavier y en Ms.Marvel se reveló que ella tiene genes mutantes.

