James Earl Jones no será más la voz de Darth Vader

A sus 91 años, James Earl Jones se retiró oficialmente de uno de sus papeles más icónicos en la historia del cine. El actor no volverá a prestar su voz para el papel de Darth Vader. Pero esto no quiere decir que no volvamos a oirlo.

Según reportó Vanity Fair, el actor firmó un consentimiento para que puedan utilizar toda la base de datos de su voz para, mediante el uso de Inteligencia Artificial, replicarla en futuros proyectos.

En la serie Obi-Wan Kenobi, Lucasfilm contrató a Reespecher, la compañía que utiliza IA para rejuvenecimiento de voz y a la que ya habían recurrido para rejuvenecer la voz de Mark Hamill para las escenas de Luke Skywalker en The Book of Boba Fett.

James Earl Jones fue la voz de Darth Vader en la trilogía original de Star Wars, al igual que en Episode III. También participó en Rogue One y tuvo un pequeño cameo en The Rise of Skywalker. También le dio su voz al personaje en la serie animada Star Wars: Rebels.

