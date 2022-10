Dwayne Johnson quiere que Henry Cavill continúe como Superman

Dwayne Johnson encarnará a Black Adam. ( WARNER BROS. PICTURE/COURTESY OF WARNER BROS. PICTUR - © 2022 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. )

Black Adam llegará el 20 de octubre a los cines y será la presentación de Dwayne Johnson como este clásico personaje de DC. Según aseguró el propio Johnson el año pasado, la jerarquía de poder está por cambiar en el Universo Extendido DC.

Ahora, próximo al estreno de su película, Dwayne Johnson tiene un anhelo. Que Henry Cavill continúe como Superman para poder enfrentarse con él en la pantalla grande.

La última vez que vimos a Cavill como Superman fue en Zack Snyder 's Justice League, pero lo cierto es que no grabó ninguna escena adicional para esta versión como si tuvieron que hacer Gal Gadot o Ben Affleck. Lo cierto es que además de Johnson, los fanáticos de DC quieren el regreso de Cavill como el Hombre de Acero.

Johnson se refirió a un posible enfrentamiento con el Superman de Cavill. "Ese es el punto de todo esto, hombre,. Y lo que quise decir con eso fue presentar un personaje completamente nuevo. No es una secuela, no es una IP existente. Era Black Adam. Hace dos años el mundo no tenía idea de quién era. Nosotros sí, pero no el resto de las masas”, explicó en una entrevista con CinemaBlend.

“Lo que realmente quise decir con 'Esta es una nueva era en el Universo DC' es escuchar a los fans. Y haciendo nuestro mejor esfuerzo para darles a los fanáticos lo que quieren”, agregó.

“He estado escuchando a los fanáticos durante años. He estado esperando que alguien se presente y se dirija a ellos y diga: ‘Hola, los escuchamos’. Así que finalmente, después de meses que se convirtieron en muchos años, terminamos en lo que terminamos. Y toda la intención ahora es para esta nueva era, un nuevo tiempo. Ahora vamos a construir”, cerró Johnson.

Y tú, ¿Qué opinas sobre esto?