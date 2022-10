Sacha Baron Cohen está cerca de sumarse a Marvel

La carrera de Sacha Baron Cohen es multifacética. Estamos hablando de un actor, comediante, guionista y productor que ha creado grandes personajes como Borat, Ali G, Bruno y el Almirante General Aladeen.

Ahora, los rumores indican que Sacha Baron Cohen está próximo a cerrar su incorporación al Universo Cinematográfico de Marvel para darle vida a uno de los personajes más mencionados de los últimos tiempos en el fandom.

Sacha Baron Cohen se suma a Marvel

Según los diferentes reportes, Sacha Baron Cohen se sumará al Universo Cinematográfico de Marvel para interpretar a Mephisto en la serie de Disney + Ironheart.

No quiero descabalgar aquí, pero… Sí. Escuché estos rumores y tengo cierta confianza en ellos. Creo que Sacha Baron Coen está definitivamente involucrado en Ironheart de Marvel Studios. Y creo que no va a ser Dormammu, que los rumores sobre Mephisto podrían llegar a ser ciertos”, aseguró Lizzie Hill, editora en jefe de The Cosmic Circus.

Durante el estreno de WandaVision, la conversación en torno a una posible aparición de Mephisto copó las redes sociales. Es que, en los cómics, el demonio Mephisto es el responsable de crear a los hijos de Wanda a partir de la magia.

Y a tí, ¿Te gustaría ver a Sacha Baron Cohen como Mephisto?