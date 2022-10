Estas cintas de Marvel no funcionaron en la taquilla

Captain America: the First Avenger recaudó 371 millones de dólares. ( FUENTE EXTERNA )

El Universo Cinematográfico de Marvel es sin dudas un éxito en el cine y en las plataformas de streaming. Sin embargo, algunas de sus películas no anduvieron tan bien en la taquilla internacional.

Aquí hablaremos de tres películas del UCM que, pese a su gran inversión en su realización y en publicidad, no tuvieron las ventas esperadas en la taquilla internacional, ¿Las recuerdas?

The Incredible Hulk

La primera presentación del Hulk del UCM, con Edward Norton en el papel de Bruce Banner, antes de la llegada de Mark Ruffalo en el papel de Hulk. Esta cinta presenta a Tim Roth en el papel de Emil Blonsky / Abomination, papel que volvió a representar en Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings y en la serie She-Hulk. Recaudó 266 millones de dólares.

Captain America: the First Avenger

La presentación de Steve Rogers en el Universo Cinematográfico de Marvel, ambientada en la Segunda Guerra Mundial. En el combate final, Steve Rogers queda congelado por más de 70 años para llegar a la línea temporal del resto de los Avengers. Recaudó 371 millones de dólares.

Black Widow

La cinta en solitario de Scarlett Johansson en su despedida del papel de Natasha Romanoff presenta también a Florence Pugh como Yelena Belova. Esta cinta generó la disputa entre Johansson y Disney por la decisión del estreno conjunto en cines y en Disney +. Recaudó 375 millones de dólares.

Y tú, ¿Disfrutaste estas películas?