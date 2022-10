¿Logan es canon en el UCM? Ryan Reynolds y Hugh Jackman responden

Esta semana, Ryan Reynolds anunció la fecha de estreno de Deadpoool 3 y el regreso de Hugh Jackman como Wolverine y generó un gran suceso entre los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel.

Sin embargo, tras el anuncio, los fanáticos se preguntaron si Logan es canon en el UCM, teniendo en cuenta que el personaje de Jackman falleció al final de la cinta.

Tras el aluvión de preguntas, Reynolds y Jackman lanzaron un nuevo video para despejar todas las dudas. Aunque, claro, con el humor que los caracteriza.

Es que al momento en el que ambos se disponen a explicar cómo es que Wolverine sigue vivo tras los eventos de Logan, todas sus palabras quedan ocultas tras el sonido de Wake Me up Before you Go-Go, de Wham! La canción tapa todas sus palabras así que seguimos sin saber la respuesta concreta.

Y tú, ¿qué esperas de esta cinta?