¿Dónde se ubica temporalmente Black Panther: Wakanda Forever?

Black Panther: Wakanda Forever será la última película de Marvel del año y el cierre oficial de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. Se estrenará el 11 de noviembre en todo el mundo y aquí hablaremos de esta cinta.

Esta cinta presentará a Wakanda luego de la muerte del rey T'Challa. Así las cosas, Marvel no recasteó al fallecido Chadwick Boseman y prosiguió la historia con el fallecimiento también de su personaje en el UCM.

Ahora muchos fanáticos se preguntan, ¿Dónde se ubica Wakanda Forever en la línea temporal del UCM? Es que con los multiversos presentados en Doctor Strange in the Multiverse of Madness y los cambios en el tiempo mostrados en Avengers: Endgame, puede resultar confuso.

Fue Nate Moore, el productor de la película, que en diálogo con Cinemablend respondió específicamente cuándo suceden los eventos de Wakanda Forever.

“Esta película claramente sucede después de Spider-Man: No Way Home y Eternals. Creo que probablemente ocurre potencialmente al mismo tiempo que Thor: Love and Thunder”, dijo Moore.

“New Asgard existe en nuestra película. Y ocurre casi al mismo tiempo que Ant-Man And The Wasp: Quantumania, que se estrenará en febrero”, agregó el director Ryan Coogler.

Y tú, ¿esperas por esta película?