Tras Stranger Things, así está Sadie Sink en su nuevo proyecto

Sadie Sink es una de las actrices jóvenes del momento y una de las más populares, luego de interpretar a Max en Stranger Things. Tras la cuarta temporada se despidió de los fanáticos de la serie, al menos de manera momentánea y trabajó en un nuevo proyecto.

Sink protagoniza The Wale junto a Brendan Fraser. Esta cinta ha sido dirigida por Darren Aronofsky y está basada en la obra homónima de Samiel D. Hunter, quien estará a cargo del guión ¡Y así es como se ve en la cinta!

La cinta cuenta el drama de un hombre con sobrepeso llamado Charlie, que intenta contactar con su hija de 17 años tras abandonar a su familia por su amante gay. Es por eso que Fraser tiene mucho maquillaje y prótesis para este personaje.

“Es algo que no se ha visto antes. Eso es realmente todo lo que puedo decir por ahora. El vestuario es amplio, sin costuras, engorroso. Esto ciertamente está muy lejos de todo lo que he hecho. Pero no quiero ser tímido, sé que va a causar una impresión duradera”, explicó Fraser.

Y tú, ¿quieres ver esta cinta?