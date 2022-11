Esta es la directora confirmada para "Venom 3"

"Venom 3" será la tercera entrada de Venom en lo que es el Universo de Personajes de Spider-Man que Sony está desarrollando y que tiene vínculos con el Universo Cinematográfico de Marvel.

Con Tom Hardy a la cabeza, encarnando a Eddie Brock, ahora se conoció que la película ya encontró a su directora. Y se trata de Kelly Marcel, que ya trabajó en la franquicia Venom.

Marcel coescribió Venom, escribió el guión de "Venom: Let There Be Carnage" y ahora estará tras la silla de la directora, según informó Deadline.

Marcel también trabajó como guionista adaptando Fifty Shades of Grey en 2015 y también coescribió Saving Mr. Banks en 2013.

Será la primera mujer y ahora la tercera tras la silla de la dirección de la franquicia Venom, luego de que Ruben Fleischer dirigiera la cinta original y que Andy Serkis dirigiera la segunda.

Así las cosas, será la primera vez que Kelly Marcel tenga a cargo la dirección de una película.

Y tú, ¿has visto la franquicia Venom?