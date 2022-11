Director de Free Guy y Deadpool 3 dirigirá una película de Star Wars

Shawn Levy va a dirigir un filme de Star Wars. ( © LUCASFILM LTD. & TM )

Shawn Levy es uno de los directores del momento: recientemente estuvo a cargo de Free Guy, con Ryan Reynolds y ahora volverá a trabajar con él en Deadpool 3 como parte del Universo Cinematográfico de Marvel ¡Y ahora lo han anunciado para otra gran franquicia!

Deadline acaba de confirmar que Shawn Levy está cerrando su llegada a Lucasfilm para dirigir una nueva película de Star Wars. Lo cierto es que Levy ya está acostumbrado a llevar adelante proyectos con grandes presupuestos como The Adam Project, también con Reynolds y Mark Ruffalo.

Star Wars no tiene un estreno en cine desde The Rise of Skywalker y tiene varios proyectos sin mayores detalles: una cinta a cargo de Kevin Feige, otra a cargo de Taika Waititi, una dirigida por Sharmeen Obaid-Chinoy y Rogue Squadron, la cinta dirigida por Patty Jenkins.

Además de los mencionados, Rian Johnson también está desarrollando su propia trilogía ambientada en el universo creado por George Lucas en los años 70.

Star Wars hoy parece tener mucho más claro su destino dentro de Disney + con todos los proyectos que tienen a Dave Filoni y Jon Favreau detrás.

