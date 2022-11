Llegó Enola Holmes 2: ¿Habrá una tercera película?

Enola Holmes 2 se acaba de estrenar en Netflix y ha marcado un gran suceso. La cinta trae nuevamente a Millie Bobby Brown y a Henry Cavill como Enola y Sherlock Holmes, en una nueva aventura cargada de misterio y humor.

Ahora, tras el suceso del estreno de la segunda parte, y con el éxito consumado de la primera entrega, los fanáticos de la película se preguntan: ¿habrá una tercera entrega?

La segunda parte de Enola Holmes la tiene como protagonista, ahora siguiendo los pasos de su hermano y fundando su propia agencia. Enola debe buscar a una niña desaparecida pero se topa con el propio Sherlock Holmes en la investigación.

Enola Holmes 2 es la película más vista de la plataforma a nivel global, lo que muestra una gran recepción de parte de los suscriptores. Al igual que la primera película, la cinta termina con la resolución del caso, por lo que no hay un cliffhanger que pueda enganchar con una continuación. Pero hay algunas pistas que podrían indicar que una tercera cinta es posible.

Incluso la propia Millie Bobby Brown, en una entrevista con ScreenRant, aseguró que le encantaría hacer una tercera cinta de Enola Holmes: "Sí, absolutamente. Me encantaría ser parte de otra. Me encantaría verla hacer más casos, ser presionada, ser puesta en situaciones locas, hacerla sentir vulnerable nuevamente. Me encantaría verla trabajar de nuevo".

Y tú, ¿ya viste Enola Holmes 2?