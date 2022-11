Marvel confirmó su alineación para Thunderbolts

En la D23 Expo, Marvel presentó varios de sus nuevos proyectos y dio pistas de lo que veremos en la Fase 5. Y entre todas estas novedades confirmó finalmente el equipo de los Thunderbolts.

Con Sebastian Stan en el escenario, Marvel confirmó la alineación definitiva de Thunderbolts: por supuesto tendrá a Bucky Barnes, the Winter Soldier, pero ahora veremos a quienes lo acompañarán.

Por la posición central en la imagen podemos ver que Yelena Belova de Florence Pugh tendrá un rol trascendental. También veremos a U.S Agent, el supersoldado interpretado por Wyatt Russell que vimos en The Falcon and the Winter Soldier.

Vemos que en la formación aparece Taskmaster, a quien vimos en Black Widow, interpretada por Olga Kurylenko. También, desde Black Widow, vemos a Red Guardian de David Harbour.

También vemos a Ghost, el personaje que fue el antagonista de Ant-Man and the Wasp y que en la cinta fue interpretada por Hannah John-Kamen. Por último, vemos a la condesa Valentina Allegra de Fontaine, que es nuevamente interpretada por Julia Louis-Dreyfus.

Se espera que Thunderbolts llegue en julio de 2024.