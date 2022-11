¡Impactante tráiler final de "Avatar: The Way of Water"!

Cada vez falta menos para el estreno de "Avatar: The Way of Water". Es, posiblemente, una de las películas más esperadas del año y de los últimos años, tras lo que fue el suceso de Avatar en 2009.

13 años después, y nuevamente con James Cameron a la cabeza, "Avatar: The Way of Water" llegará a los cines este 15 de diciembre y ahora acaba de lanzar su tráiler final.

La historia retomará el camino de Jake Sully viviendo con su nueva familia formada en el planeta Pandora. Sin embargo, se enfrentará a una nueva amenaza familiar que regresa para terminar lo que se inició anteriormente, por lo que Jake debe trabajar con Neytiri y el ejército de la raza Na'vi para proteger a su planeta.

Zoe Saldaña volverá como Na' vi Neytiri, Sam Worthington como Jake Sully. Además, el reparto incluye a Kate Winslet, Sigourney Weaver, Giovanni Ribisi, Michelle Yeoh, Oona Chaplin y Cliff Curtis, entre otros. Por otra parte, se confirmó que Stephen Lang regresará como el villano Miles Quaritch, pero siendo un avatar con los recuerdos del personaje creado por la Administración de Desarrollo de Recursos.

Y tú, ¿irás a ver Avatar: The Way of Water?