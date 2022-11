Impactante nuevo tráiler de Avatar: The Way of Water

Avatar: The Way of Water llegará a los cines el 16 de diciembre. ( FUENTE EXTERNA )

Avatar: The Way of Water será la esperadísima continuación de la franquicia Avatar, lanzada originalmente en 2009 de la mano de James Cameron.

Esta cinta nos llevará nuevamente a Pandora para vivir de cerca el conflicto entre los Na’vi y los seres humanos que invaden el hogar de esta raza alienígena.

El nuevo avance trae a Sully viajando a una área no explorada de Pandora ante la llegada de un conflicto inminente. "Sólo quiero mantener a mi familia a salvo", asegura Sully cuando es consultado por su decisión.

Avatar: The Way of Water será nuevamente dirigida por Cameron y protagonizada por Sam Worthington como Jake Sully, Zoe Saldaña como Neytiri, Stephen Lang como Miles Quaritch, Kate Winslet como Ronal, Bailey Bass como Tsireya, Jemaine Clement como el Dr. Ian Garvin, Edie Falco como la General Frances Ardmore y Giovanni Ribisi como Parker Selfridge, entre otros.

Avatar: The Way of Water llegará a los cines el 16 de diciembre.