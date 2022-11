¿Cuál es el personaje más inteligente del Universo Cinematográfico de Marvel?

El Universo Cinematográfico de Marvel tiene muchos personajes que, además de sus poderes, destacan por su inmensa inteligencia. Tal es el caso de Tony Stark, creador de la tecnología para los trajes de Iron Man o el doctor Bruce Banner, que luego se convertiría en Hulk.

Shuri, la hermana del rey T'challa es otra que puede presumir de esto. O Hank Pym, creador de las partículas Pym. Y lo cierto es que Doctor Strange in the Multiverse of Madness nos presentó a Reed Richards de John Krasinski literalmente como el hombre más listo sobre la Tierra.

Ahora Nate Moore, productor de "Black Panther: Wakanda Forever", asegura que Riri Williams, el personaje interpretado por Dominique Thorne, que hizo su debut en el UCM en "Black Panther: Wakanda Forever", es una gran candidata al título del personaje más inteligente del UCM.

“Ha experimentado una pérdida en su camino con la muerte de su padrastro. Nos encanta la idea de que ella sea una mujer afroamericana en Estados Unidos, una especie de encuentro con Wakanda. Ella tiene un punto de vista diferente al de Killmonger, pero hay una noción similar de ver algo que tal vez se había perdido”, explicó Moore sobre el personaje que eventualmente se convertirá en Ironheart.

Nos encanta la idea de una mujer que es potencialmente más inteligente que Shuri, pero tiene una experiencia tan diferente con esa inteligencia. Y creo que eso la convirtió en algo innegable como parte de la estructura de la película”, agregó.