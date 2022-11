Heart of Stone, lo nuevo de Netflix con Gal Gadot

Heart of Stone será uno de las grandes apuestas de Netflix para 2023 y estará protagonizada por Gal Gadot. Y ahora, gracias a TUDUM, pudimos ver el primer adelanto de esta cinta.

La película aún no tiene una fecha concreta de estreno, pero traerá a Gal Gadot como una agenta de la CIA llamada Rachel Stone, que deberá lidiar con su propia agencia tras perder un objetivo valioso.

Heart of Stone estará dirigida por Tom Harper, que ya ha dirigido episodios de series icónicas como Misfits y Peaky Blinders, además de la cinta de terror The Woman in Black: Angel of Death.

Se trata de una cinta co-escrita por Allison Schroeder, de Hidden Figures y Frozen 2; junto a Greg Rucka, que trabajó mayoritariamente en novelas gráficas como Detective Comics, Wolverine, Wonder Woman, The Punisher y Gotham Central.

Greg Rucka ya debutó en cine escribiendo para Netflix la adaptación de su propio cómic, The Old Guard.

Y tú, ¿esperas por esta película?