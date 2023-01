Dura acusación a Millie Bobby Brown en el set de Enola Holmes 2

Millie Bobby Brown es, sin dudas, una de las actrices jóvenes del momento. Desde que saltó a la fama con Stranger Things ha tenido una gran cantidad de papeles que la han lanzado al estrellato internacional.

Recientemente se ha estrenado Enola Holmes 2, la segunda franquicia de películas protagonizada por Millie Bobby Brown en la que interpreta a la hermana menor de Sherlock Holmes, que en este universo es encarnado por Henry Cavill. Pero ahora ha sufrido un duro revés con una acusación en su contra.

En su perfil oficial de TikTok, Millie Bobby Brown contó que en un momento sorprendió a Louis Partridge durante una escena juntos y ella lo sorprendió con un beso.

"Fue monísimo. Cuando realmente tuvimos la escena yo tenía que pegarle, y como Louis es un buen amigo no dejaba de pegarle. No lo estaba fingiendo, de verdad le estaba haciendo daño y al final me dijo ‘Millie, ¿puedes probar a pegarme de mentira?’. Le estaba dando fuerte en el estómago. Es una escena muy mona que creo que a los fans les encantará”, aseguró.

Sin embargo, esto provocó un mensaje de Jessica Steinrock, coordinadora de intimidad de Enola Holmes. "Adoro a Millie Bobby Brown, pero esta no es la anécdota graciosa que ella cree. Estoy segura de que entre ella y su compañero había mucha confianza, pero nunca deberíamos sorprender a nadie durante escenas de pelea o intimidad”, aseguró.

“Nunca. Al fin y al cabo esto significa que no tenía su consentimiento para besarle, y cuando tu compañero responde con sorpresa al beso, es que no ha existido la comunicación necesaria. Son las pequeñas cosas como estas las que con el tiempo son importantes”, agregó.

"Cuando hacemos escenas picantes nos encanta divertirnos, pero el consentimiento es obligatorio siempre. Que conste que me encanta Enola Holmes, pero para la próxima: hay que pedir permiso”, agregó.

Y tú, ¿qué opinas?