¿Cuántos capítulos tiene la nueva temporada de The Good Doctor?

El mundo de la medicina ha cautivado a millones de seguidores alrededor del globo, y una de las joyas más destacadas de los últimos años es, sin duda, The Good Doctor. Esta adaptación del exitoso drama surcoreano ha lanzado recientemente su sexta temporada y ya ha sido confirmada una séptima entrega. Si estás enganchado/a a la serie y deseas saber cuántos episodios te esperan por delante, ¡has llegado al lugar adecuado!

En esta emocionante etapa, nos encontramos con Shaun, quien ha ascendido a residente de cirugía en la unidad quirúrgica del Hospital St. Bonaventure. Sin embargo, este nuevo rol conlleva mayores responsabilidades y presiones para nuestro protagonista. Deberá enfrentarse a un ataque al hospital, la llegada de nuevos residentes y el embarazo de alto riesgo de Lea. Mientras tanto, Shaun se esforzará por forjar relaciones sólidas y convertirse en un líder ejemplar y un padre amoroso, todo ello mientras mantiene su vida personal en equilibrio.

La sexta temporada de The Good Doctor se estrenó el 3 de octubre de 2022 en la cadena ABC de Estados Unidos, y los episodios fueron lanzados semanalmente. Siguiendo la tradición, hubo un receso en medio de la temporada para las festividades de fin de año. Finalmente, la transmisión de la temporada concluyó el 1 de mayo, con un total de 22 apasionantes episodios.

Si te encuentras ansioso/a por disfrutar de esta entrega, puedes acceder a la sexta temporada de The Good Doctor a través del servicio de streaming Prime Video. Sin embargo, hasta el momento, solo están disponibles los primeros 7 episodios. Aún no se ha anunciado la fecha de lanzamiento del resto de la temporada, pero sin duda valdrá la pena la espera. No te pierdas la oportunidad de seguir las asombrosas actuaciones de Freddie Highmore, Fiona Gubelmann, Will Yun Lee, Christina Chang, Paige Spara y Bria Samoné Henderson, entre otros talentosos miembros del reparto.

Prepárate para adentrarte en el apasionante mundo de The Good Doctor y disfrutar de una temporada llena de emociones, desafíos y momentos inolvidables.