Descubre la nueva joya de Netflix

La recomendación es una adaptación de un exitoso best seller que te cautivará desde el primer episodio. ( FREEPIK )

Prepárate para sumergirte en una nueva y emocionante serie que está a punto de llegar a Netflix. Se trata de La supervivencia de una chica con curvas, una adaptación de un exitoso best seller que te cautivará desde el primer episodio. Protagonizada por la talentosa Michelle Buteau, quien también es la autora del libro en el que se basa la serie, esta producción promete dejarte sin aliento.

La historia gira en torno a Mavis Beaumont, una mujer negra y con curvas, que se encuentra en una encrucijada tras una dolorosa ruptura amorosa. Ante esta nueva realidad, Mavis se enfrenta al desafío de reconstruir su vida como estilista, una tarea nada sencilla. Sin embargo, en lugar de conformarse con simplemente sobrevivir, Mavis está decidida a triunfar. Con la ayuda de sus seres queridos, una actitud positiva hacia su cuerpo y un estilo envidiable, Mavis se adentra en un viaje de autodescubrimiento y empoderamiento.

Michelle Buteau brinda vida a Mavis Beaumont, encarnando a la perfección a esta carismática protagonista. Junto a ella, un talentoso elenco conformado por Tone Bell en el papel de Khalil, Tasha Smith como Marley y Christine Horn, quienes completan este equipo de actores excepcionales.

La primera temporada constará de ocho emocionantes episodios, todos disponibles de manera simultánea para que puedas disfrutarlos sin esperas.

La serie ha estado en desarrollo desde enero del año pasado, cuando Netflix adquirió los derechos del aclamado libro de memorias "Survival of the Thickest" en el que se basa la historia. Michelle Buteau no solo es la protagonista de la serie, sino que también se desempeña como showrunner, aportando su visión y experiencia para hacer de esta producción algo verdaderamente especial.

No te pierdas el estreno de La supervivencia de una chica con curvas en Netflix, una serie que te hará reír, emocionarte y reflexionar. Prepárate para sumergirte en las experiencias y triunfos de Mavis Beaumont, una mujer que desafía los estereotipos y se abre camino hacia el éxito.