Ex de Jennifer Aniston afirma que ella le rompió el corazón

NUEVA YORK. La popular actriz estadounidense Jennifer Aniston es considerada una ‘rompecorazones’. Lamentablemente, el cuento de hadas de la pareja conformada por ella y el también actor Justin Theroux se terminó en febrero de este año, luego de siete años de relación. El actor y guionista rompió el silencio y contó su versión de la separación, afirmando que Jen Aniston le “rompió el corazón”.

“Ninguno de nosotros murió. No nos estamos lanzando cuchillos uno al otro. Fue una separación amistosa. Es aburrido, lo sé, pero nos respetamos lo suficiente como para hacerlo lo menos doloroso posible”, explicó el actor este sábado al periódico The New York Times.

“Me rompió el corazón”, agregó el actor que actualmente se encuentra promocionando Maniac, la recién estrenada serie en la que comparte roles estelares con la oscarizada Emma Stone.

“La decisión de la separación fue a consecuencia de pequeños hechos, pero en el momento en el que se dio la noticia, la prensa lo hizo ver como un 10 en la escala de Ritcher”, dijo Theroux refiriéndose a los rumores de infidelidad que se vincularon a la ruptura, así como a Brad Pitt, el fantasma que persigue a la actriz de 49 años desde hace más de 10 años.

En los últimos meses, a Theroux se le ha vinculado sentimentalmente con Emma Stone, pero ninguna de las dos partes ha querido revelar nada.

Hace un par de meses y a propósito del desfile de Louis Vuitton, la casa de modas del que él y Emma Stone son imagen, se les vio compartiendo juntos en varias ocasiones. Pero no ha pasado de ser un sonado rumor.