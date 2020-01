$!Exintegrante de RBD amenazado con pistola por un conductor de Uber

Un tenso momento vivió el actor y cantante mexicano Alfonso Herrera, exintegrante del popular grupo RBD, cuando un conductor de Uber lo amenazó con una pistola durante un servicio realizado en Estados Unidos.

El actor hizo la denuncia a través de su cuenta de Twitter.

“Chofer de un Uber que iba a tomar en Estados Unidos me pide que cancele el viaje. Al decirle que debe hacerlo él, amenaza con sacar su pistola si no me largo. Lo reporto y sólo dice ‘lo siento pero no puedo informarle en qué terminará el caso’. ¿Y las garantías y derechos?”, escribió la estrella televisiva.