$!Fabián Ríos vuelve a pedirle matrimonio a su esposa luego de 20 años

Los actores colombianos Fabián Ríos y Yuly Ferreira son una prueba del amor verdadero. La pareja, que se conoce desde hace 25 años y de esos 22 juntos, han procreado dos hijos y están establecidos en el ambiente artístico latinoamericano como una de las parejas más estables y queridas.

En este 2021, el actor de "Sin senos no hay paraíso" decidió pedirle matrimonio a su esposa para celebrar una boda como ella se lo merece, ya que según narra, dos décadas atrás no tenía ni para el anillo.

"Hace 20 años no tuve para el anillo, pues apenas iniciábamos a salir adelante, hoy después de esos años puedo gracias a Dios comprarle el anillo que merece nuestro amor, y también pronto el matrimonio que soñamos y que mi dama @yulyferreira merece", escribió al pie de un video durante los Premios TV Latinos donde le entrega el anillo y le da un beso en medio de su sorpresa.

"Solo quería compartir lo hermoso que es vivirlo todo con el amor de la vida, con la mujer que Dios me bendijo, la verdadera fortuna es estar con la mujer que ha estado en las buenas y en todas hasta que vayamos a mejor vida", agregó.

La actriz de "El fantasma de Elena" compartió el corto y expresó: "Siiiiiiiiiii, claro que siiii amor de mi vida @fabianrioss".

Según medios colombianos, la pareja comenzó su romance en un humilde apartamento de una zona pobre de la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia.

Solo poseían un colchón y una olla. "Fueron tiempos difíciles, pero aleccionadores, según explicó Ferreira en entrevista con el programa "Se dice de mí" de la cadena Caracol TV.

No todo fue color de rosa. Además de los problemas economicos, Ríos le fue infiel en varias ocasiones al inicio de su unión matrimonial, por lo que duraron seis meses separados. "Se me acabó el mundo, el mundo era Fabián y ver que no le importaba, era terrible", agregó Ferreira en la referida entrevista.

Yuly se mudó del humilde hogar que compartían, viviendo ese tiempo con la actriz Adriana Lucía.

Fabián narra que se dio cuenta de su error y no paraba de buscarla hasta que lograron vencer esa crisis. "Fue mi inmadurez la que tal vez quiso que nos alejáramos, casi me vuelvo loco, casi tocó fondo", dijo el actor, agregando que "esa separación para mi fue la muerte, me sentí muerto en vida", confesó.

Al poco tiempo tuvieron a su primogénita, Lucía, que es hoy una adolescente y en el 2019 nació su segundo hijo de nombre David.

Fabián y Yuly sostienen que el centro de su relación es Dios.