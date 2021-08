$!Familiares y actores claman por búsqueda de Andy Iturbides

El actor criollo Andy Iturbides se encuentra desaparecido desde el jueves 19 de agosto. La clase actoral dominicana se ha unido al clamor de que Andy aparezca promoviendo una búsqueda colectiva este fin de semana. Actores como Waddys Jáquez, Nashla Bogaert, Raymond Pozo, Javier Grullón, María Castillo, Laura García Godoy, entre otros se hicieron eco de la convocatoria que incluyó la visita a las zonas del Gascue, Zona Colonial, Malecón, Güibia, el mercado el Almirante de Santo Domingo Este y otros lugares donde frecuentaba. Los famosos piden a las personas y a los influencers que utilicen sus redes sociales para compartir la noticia.

El periodista José Antonio Aybar reseñó que fue visto por última vez a las 10:30 de la mañana en el Malecón de Santo Domingo, a la altura de la avenida Máximo Gómez. Salió de su hogar dejando el celular y el automóvil.

El actor, productor y director Waddys Jáquez lamentó los crecientes casos de desapariciones, motivó a orar y llamó a ponerle atención a la salud mental. “Las imágenes nos van a dar varias cosas; primero su estado de ánimo y si tenía algún elemento con él”, dijo.

En un video donde recomendó algunas zonas del rastreo, pidió preguntar en puntos claves y rastrear las cámaras. “Es un fantástico actor. Familiares y nosotros que lo conocemos estamos preocupados”, agregó.

“Si Andy estaba deprimido pudo ir en dirección al Malecón porque es un área más solitaria. Hay personas que sufren una crisis mental que les hace perder el sentido del espacio de donde están, se van y caminan lejísimo, ese podría ser el caso de Andy”, consideró.

La actriz y profesora Laura García Godoy comentó que Andy es un hombre de alma noble “que de seguro quiere volver a casa”. “Andy en todos estos años ha repartido amor y este es el momento de devolvérselo”, manifestó.

En tanto que una allegada del intérprete denunció que las autoridades han sido negligentes en la búsqueda del joven, quien afirma tiene una condición médica.

“No nos aceptaron la denuncia. Esperamos 24 horas, a pesar de que médicamente es lo correcto que lo hayan empezado a buscar el jueves y ha sido una travesía que revisen las cámaras. Todavía hoy (sábado) no nos dicen qué han visto en las cámaras”, dijo tras asegurar que existe falta de coordinación y de interés entre las instituciones del país, refiriéndose a la Policía Nacional y al Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1.

Aunque no dijo cuál es su parentesco con Andy, la mujer, visiblemente desesperada y en llantos, implora a las autoridades que se sumen a la búsqueda del joven actor. “Hay que matarse buscando contactos porque Andy no tiene apellido y no es hijo de un poderoso de aquí”.

Los números de contacto para ofrecer cualquier información sobre el paradero del actor son: 829-470-3021 y 829-701-2109.