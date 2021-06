$!Famoso actor James Michael Tyler hace pública su lucha contra el cáncer de próstata

El veterano actor James Michael Tyler, mundialmente conocido por su personaje de “Gunther” en Friends, lucha contra el cáncer de próstata desde septiembre de 2018. Sin embargo, ahora la enfermedad se ha extendido a otras partes de su cuerpo, según él mismo ha contado este lunes en el programa Today de la NBC.

“Me diagnosticaron cáncer de próstata avanzado que se había extendido a mis huesos. He estado lidiando con ese diagnóstico durante casi los últimos tres años... Está ahora en estadio 4. Cáncer en etapa tardía. Entonces, ya sabes, probablemente me afectará”, señaló el actor de 59 años.

Según detalló los síntomas de la enfermedad fueron detectados por primera vez durante un chequeo anual de rutina y tras las siguientes pruebas, el actor recibió el duro diagnóstico: cáncer de próstata en etapa 4. Tyler se puso entonces en manos del doctor Matthew Rettig, un científico investigador y oncólogo que usó pruebas genéticas para determinar que la enfermedad era genética y no ambiental.

El actor se embarcó entonces en la terapia hormonal, que “funcionó de maravilla durante aproximadamente un año”, lo que le permitió poder seguir con su vida con normalidad: “Todo lo que tenía que hacer era tomar una pastilla por la mañana y por la noche, y boom, la vida era bastante normal... Me sentía bien, honestamente. No tenía síntomas, no sentía ningún síntoma. Y fue muy fácil de regular “.

Lamentablemente, el año pasado el cáncer se extendió a los huesos y la columna vertebral de James, lo que provocó una parálisis en la parte inferior del cuerpo. “Me perdí una prueba, lo cual no fue nada bueno. El cáncer decidió mutar en el momento de la pandemia y así ha progresado”.