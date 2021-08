$!Famosos que padecen esclerosis múltiple

Contra esta enfermedad lucha igualmente desde 2018 la también actriz Selma Blair. “Estoy discapacitada. Me caigo a veces. Dejo caer cosas. Mi memoria se nubla. Y mi lado izquierdo está pidiendo indicaciones a un GPS estropeado. Pero estamos en ello. Y me río. Y no sé exactamente qué haré, pero lo haré lo mejor que pueda”, escribió en su Instagram la intérprete que trabajó junto a Applegate en ‘La cosa más dulce’ (2002).

A propósito del diagnóstico de la actriz de 49 años, famosa por sus papeles en “Married... with Children” y “Dead to Me”, desde Diario Libre hemos preparado un listado con celebridades que, como ella padecen esta enfermedad.

Jack Osbourne

La estrella de realities e hijo del cantante Ozzy Osbourne anunció que sufría esta enfermedad degenerativa en 2012. “A veces tengo momentos en los que me digo: ‘Bah, no es para tanto’... Y luego otras veces me enfado mucho porque en el fondo pienso: ‘¡Qué asco!’. Lo de autocompadecerme no va conmigo”, declaró a Yahoo Entertainment en 2019.