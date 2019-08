“Fast & Furious: Hobbs & Shaw” más espías con más explosiones

Esta semana llega a nuestras salas de cine una de las películas más veloces y explosivas del verano, “Fast & Furious: Hobbs & Shaw”, dirigida por David Leitch y protagonizada por Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba y Vanessa Kirby. En este filme vemos cómo el agente federal Luke Hobbs (Dwayne Johnson) y el asesino convertido en mercenario Deckard Shaw (Jason Statham) forman una alianza improbable desde que Brixton Lore (Idris Elba), un terrorista y criminal cibernético, amenaza el futuro de la humanidad.

Este filme es un spin-off The Fast and The Furious y los personajes Lucas Hobbs y Deckard Shaw no solo han sido presentados en otras entregas de la franquicia sino que normalmente son adversarios. De todas formas, la historia de esta película ocurre dos años después de los eventos que sucedieron en “The Fate of the Furious” (2017), la octava entrega de esta saga. Fue en esa película que los productores de The Fast and The Furious notaron la química entre Johnson y Statham y decidieron dedicarles un spin-off a ellos. Esta es la segunda película de Dwayne Johnson que se estrena en el 2019 después de “Fighting with my family” y se supone que en diciembre se estrenará otra más, “Jumanji: the next level”. Además de Dwayne Johnson, el elenco de este filme incluye a otro luchador de la WWE, Roman Reigns, cuyo nombre real es Leati Joseph “Joe” Anoa’i y que también es primo de Johnson, aunque los personajes que interpretan en el filme son hermanos.

El director de este filme, David Leitch, ya tiene experiencia dirigiendo películas que mezclan escenas de intensa acción con comedia después de dirigir “Atomic Blonde” (2017) y “Deadpool 2” (2018). Asimismo, Leitch ha asegurado que “Fast & Furious: Hobbs & Shaw” se va a sentir como una película diferente a las demás entregas de la franquicia.