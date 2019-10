Fausto Mata admite ha perdido buenos proyectos internacionales por no saber inglés

Por no saber el idioma inglés al humorista y actor Fausto Mata se le han ido de las manos buenos proyectos internacionales.

Así lo confirmó el propio Mata al ser abordado por periodistas previo al estreno de la película “Súper Bomberos”, dirigida por Francis Disla (El Indio), donde actúan, además del también comediante, los actores, en su mayoría mexicanos, como César Évora, Eduardo Yáñez, Eugenio Siller, Vanessa Villela, Mario Zaragoza, Susana Dosamantes, Vanesa Villela, German Valdez y Christian Vásquez, cuyo filme será proyectado en ese país.

Ante la pregunta de la periodista Kenny Valdez para el programa “La Tuerca” de Telefuturo sobre qué le queda a Fausto Mata a nivel profesional, este respondió con completa sinceridad: “Tú sabes que los dominicanos tenemos una deficiencia extrema y es que prácticamente ninguno sabemos inglés... A mí me han llegado proyectos, y lo primero que me dicen es ¿cómo tú te manejas con el inglés? y yo respondo, bueno, lamentablemente no sé inglés y me he quedado fuera de muchos proyectos”.

Admitió que se ha preocupado por aprender, pero se le ha hecho difícil por la cantidad de películas que graba. “Ahora mismo tengo cinco películas en línea. Estoy grabando una con Roberto Ángel Salcedo, terminé una de la productora Bou Group, (esta) de El Indio, saliendo de esta voy para Puerto Rico a terminar otra que va a ser propuesta para Netflix; en diciembre arrancó nuevamente con Bou Group y Frank Perozo y eso no me permite tener el tiempo. El inglés es práctica; tú llegas a mi casa y vas a encontrar la mesa llena de guiones”, argumentó el humorista conocido como “Boca de Piano”.

Dijo que siente “impotencia” de saber que ha perdido oportunidades internacionales por no saber el idioma.

Pidió a los gobiernos que procuren que haya una ley que permita el inglés como segundo idioma y que se enseñe con precisión en las escuelas. “El inglés es vital. Yo pude ser un actor internacional y me quedé por falta del inglés”, sostuvo.

No obstante, la película “Súper Bomberos” saldrá en los cines mexicanos, lo que indica que Mata se está dando a conocer en el mercado latino.