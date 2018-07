Fausto Mata deplora la falta de unidad entre los humoristas

SANTO DOMINGO. El actor Fausto Mata no lleva bien la contabilidad de las películas que ha filmado, sin embargo, cree que “Jugando a Bailar”, que estrenará Roberto Ángel Salcedo este jueves 12, es la número 28 de su carrera.

Con una sólida carrera en el cine y la televisión, definió como una excelente experiencia la que vivió junto a los niños y adolescentes que participaron en el rodaje de la comedia en la que también intervienen, Manolo Ozuna, Caroline Aquino, Albert Mena, Francisco Sanchís, Freddyn Beras, Lorraine Díaz, Aquiles Correa, Kenny Grullón, Eduardo Santos y las niñas Miranda Salcedo, Sofía Salcedo y Ximena Salcedo.

“Trabajar con niños es una gran experiencia. Ellos tienen un mundo en la cabeza con eso de las redes sociales y la tecnología. Les gusta que los dejen experimentar. Fue positivo, hice a nuevos amigos para un futuro proyecto”.

Mata anticipó que la proyección de la película tendrá una gran acogida ya que a su entender, Roberto Ángel es el director de cine que tiene mejor conexión con el pueblo, al conocer muy bien el mercado. “En el humor es el mejor, y hablo de una persona que no va a un colmado a tomarse una cerveza o que juega dominó en un barrio. Pero él sabe por dónde va la cosa, porque se nutre de la gente que lo rodea y la experiencia temática de la población”, señaló.

La película que se desarrolla en un estadio de béisbol e involucra a los estudiantes de una escuela de danza, convocará a las familias al cine, porque según relató en visita a DL, ofrece además de diversión un mensaje positivo. “Dos individuos de un barrio se ven obligados a protagonizar una aventura para poder buscar su sustento con la creación de una liga de béisbol. La película comienza con una historia traumática, pero al final los protagonistas terminan queriendo a los niños”.

Fausto Mata se mete en la piel de Felito, un muchacho que labora como conserje en una escuela de baile. “Felito se crió a ‘chepa’, con pocos estudios, hace lo que sea para sobrevivir, de hecho allí sueña con ser bailarín. Quiero que los niños que vean la película se sientan reflejados en esta película”.

Unidad

El actor lamenta que el gremio del humor no esté unido, lo cual según él se evidenció con el descalabro de la salud de Margaro que ameritó su internamiento.

“En ese caso yo hablé a favor de Margaro, así como Juan Carlos Pichardo Jr., Aquiles Correa, Philips Rodríguez y posteriormente Félix Peña, este último intentó reunirnos en una entidad, pero al final eso no caminó. Soy un defensor del humor y de sus protagonistas y por eso me he ganado el rechazo de mucha gente. En el caso de Margaro, no es ayudarlo económicamente, es contribuir a que logre una pensión y que pueda tener una seguridad social. Hoy cada cual está peleando su propia guerra y veo casi imposible que exista unión. Lamentablemente, eso es lo que le ha abierto paso a una serie de muchachos que están en las redes haciendo humor, lo cual pone en peligro nuestra estabilidad en la televisión, porque todos tienen mucha audiencia en las redes sociales.

Y agregó: “Hay muchos a los que les interesa la televisión, pero a otros no. Aunque no es mi caso, pero hay una presión en ese sentido, y aunque yo esté establecido, no me duermo porque hay que seguir trabajando”.

La huella del cine

El salto que dio de la televisión al cine le cambió la vida. “El cine me ha marcado bastante, de hecho me ha robado mucho espacio de la televisión. El cine lo arropa todo. Hasta el teatro me lo ha quitado. Aunque reconozco que no podría vivir solo del cine, salvo que sea como director, porque en este país usted se gana dos millones de pesos por película, por ejemplo, y con eso no se puede vivir. Yo no sé cómo mi papá mantuvo una familia con tan pocos ingresos, hoy por eso lo valoro más”, reconoció.

Este año ya ha trabajado en dos películas, pero dentro de poco estará filmando una nueva producción en Puerto Rico, con un rol protagónico en el filme “Domiriqueños”. “Allí estaré dos meses y posteriormente estaré de nuevo con Roberto Ángel Salcedo en otro proyecto. Luego, estaré con El Indio para filmar su nueva película”.