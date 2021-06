$!Fausto Mata y Pinky Pintor, enfrentados en redes sociales, ¿cuál es el origen de su contienda?

La respuesta de Pinky

“Después de Sanky Panky 2 hace más de 8 años, manifesté que no volvería a hacer un Sanky Panky, no por nada que no fuese que ya consideraba que cerraba esa etapa de mi carrera como se puede comprobar al ver mis siguientes proyectos. ( todos ellos menos exitosos que Sanky Panky pero que me dejan muchas satisfacciones artísticas).Yo feliz de que se hagan muchos Sanky Panky ( 4, 5 y todos los que vengan ) por el proyecto, por los actores y por el cine dominicano.

Me entero por la prensa de Sanky Panky 4 y creo que me puedo permitir puntualizar si yo participo o no en el proyecto porque existe una asociación lógica entre Sanky Panky y mi persona, y muchos pueden pensar que yo formo parte del proyecto cuando no es así. Y soy respetuoso de los créditos de los demás. Afortunadamente tenemos nuestros proyectos propios e inversionistas sin tener que depender de terceros y de ciertos inversionistas para poder hacer cine. Hagan sus Sanky Panky en África y trabajen para que les quede genial, porque yo seré el primero en aplaudirlo”, respondió el director de cine a través de las redes sociales.