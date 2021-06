$!Félix Germán: “Un grupo acapara los fondos para hacer películas en el país”

El cineasta y actor Félix Germán se alzó con la estatuilla de la categoría a “Mejor actor” por su actuación en la película “El Proyeccionista” de José María Cabral en la pasada ceremonia de Premios Soberano.

Germán formó parte del grupo de artistas a los que los organizadores le enviaron el trofeo, porque no se podía recibir a más del 35% de personas en la sala del Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, siguiendo los protocolos sanitarios impuestos por la pandemia.

En adición a la nominación que ganó, figuró en la categoría de “Mejor director” por su película “La Isla” y “Mejor drama”.

Al referirse al galardón, Germán expresó que la forma en que se hicieron los premios fue un gran esfuerzo. “Hacer unos premios en medio de una pandemia es un gran reto, pero pienso que pudieron haberse hecho un poco más adelante. Entiendo que tanto la Cervecería Nacional Dominicana como Acroarte hicieron su mayor esfuerzo. De todos modos, agradezco la distinción que se me ha hecho”, comentó.

El cine

Félix Germán tiene cinco guiones listos para hacer igual número de películas, pero aun no logra ligar una negociación con empresa alguna. Ha visitado a más de una, pero cuando va, le dicen que ya están comprometidos con otros productores o directores cinematográficos.

El cierre de la industria del entretenimiento a causa de la pandemia ha tenido un impacto negativo para sus protagonistas. Al evaluar su sector, consideró que, gracias a la aprobación de la legislación de fomento al cine, promulgada por el entonces presidente Leonel Fernández, ha dejado muy buenos frutos.

“La Ley de Cine tiene dos acápites importantes que son el 34 y el artículo 39. Uno para la inversión local y otro para los extranjeros, que han funcionado bien hasta ahora, teniendo un impacto positivo a nivel técnico más allá de lo económico. Pero debo resaltar que si es el Estado el que invierte finalmente en una película, si bien es cierto que es una empresa la que avanza el dinero que ha de pagar en impuestos (un 25%), a las producciones que llegan hasta sus oficinas, hay que darle oportunidad a todo aquel creador que pueda tener una idea para llevarla al cine”, reflexionó.

Para el actor y director, en la actualidad existen empresas que están favoreciendo a un pequeño grupo, con lo que se cierra el paso no solo a experimentados como él, sino a los jóvenes.

“Aquí ahora el que tiene más saliva come más hojaldre. Hay empresas que tienen acuerdos preexistentes con directores, productores. Solo tienen compromisos con esas producciones que les llevan al año. Por ejemplo, yo he hecho toda mi carrera en el cine, la cual comenzó en la década de los años, dos películas, una sin la Ley de Cine y otra con ella. Tengo más de cinco guiones, pero cuando llegas a una empresa, y eso me ha pasado últimamente, lo hice tarde porque ya tienen acuerdos”, denunció.

Félix comprende perfectamente que la situación ha cambiado, producto de los efectos del COVID-19, sin embargo, las cosas no deben manejarse de esa forma.

“Imagínate, si eso es a mí, una persona con cierta trayectoria, ¡qué va a ocurrir con los jóvenes creadores, guionistas, recién graduados en una escuela de cine que deseen presentar su proyecto a una empresa para negociar! A mí me es difícil tener acceso a unos beneficios que nos otorga el Estado a través de una legislación, porque las empresas son facilitadoras, pero es el Estado el que nos está financiando. Hay que asegurar que las oportunidades lleguen a todos los dominicanos que dentro de la ley tienen el derecho de acceder a esos fondos”, recordó.

Adocine

El planteamiento que hace Félix Germán tendría mayor peso si encuentra apoyo en su gremio, la Asociación Dominicana de Profesionales del Cine, por lo que hizo un llamado a unificar criterios en la dirección de lo que ha dicho.

“Debería ser una propuesta de carácter nacional en la que se contemple introducir algunas modificaciones en la Ley 108-10 de fomento a la industria del cine, porque todo en la vida se puede mejorar. Pienso que es hora de detenerse un momento y ver qué se puede hacer con los reglamentos o la esencia de la ley. Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a discutir esto porque si se tiene que hacer una modificación a través del Congreso Nacional, que se haga porque hay que proteger a creadores jóvenes que no tienen el chance de que sus proyectos lleguen a las empresas que destinan recursos para el cine”, dijo.

La Dirección General de Cine

La Dirección General de Cine (Dgcine) apoya a través del Fondo de Promoción Cinematográfica (Fonprocine) e incentiva, mediante un concurso de guiones, a jóvenes para que puedan realizar cortometrajes, pero Félix entiende que ese certamen debería abrirse a grandes producciones nacionales.

“Como es el Estado dominicano que patrocina las producciones locales, es necesario que exista un acápite para la evaluación de dos o tres guiones al año que tengan calidad indiscutible y sean evaluados por un jurado, para que el Estado garantice a través de la inversión que se está produciendo una película de calidad. Si no se hacen los cambios, no vamos a salir de que sea un grupo el que acapare todos los fondos destinados a la producción de películas en el país”, sostuvo.