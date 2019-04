$!Festival de Cannes otorgará El Palma de Honor al cineasta Alain Delon

Así lo establece un comunicado enviado a la prensa por la organización del Festival de Cannes que se desarrollará del 14 al 25 de mayo próximo, que este año tiene como presidente del jurado al cineasta

Alejandro González Inárritu.

Después de Jeanne Moreau, Woody Allen, Bernardo Bertolucci, Jane Fonda, Clint Eastwood, Jean-Paul Belmondo, Manoel de Oliveira, Agnès Varda y Jean-Pierre Léaud, el Festival de Cannes está orgulloso y encantado de que el legendario actor que protagonizó Luchino Visconti’s El leopardo (Palme d’or 1963) ha aceptado este honor de la comunidad internacional. “Pierre Lescure y yo estamos encantados de que Alain Delon haya aceptado ser honrado por el Festival”, dice Thierry Frémaux, delegado general.

Frémaux agregó: “Dudó durante mucho tiempo, ya que durante mucho tiempo se mostró reacio a esta Palma de Oro porque pensó que solo debería venir a Cannes para celebrar a los directores con los que había estado trabajando. Estamos hablando de un gigante, una leyenda viva y un ícono global. En Japón, donde es venerado, incluso se le conoce como el Samurai de Primavera. Más de 80 películas, innumerables obras maestras y superlativos son testimonio del alcance artístico y el aura internacional de un hombre que irrumpió en la escena en Purple Noon (1960), una película de crimen y oda a su increíble belleza. René Clément inventó a Delon en esta película”, aseguró.

Muchas de sus películas se han convertido desde entonces en clásicos. Explorar su filmografía es como (re) vivir algunas de las mejores horas del cine contemporáneo. Dirigido por los nombres más importantes del cine (Antonioni, Visconti, Melville, Losey, Godard, Deray ...), ha protagonizado junto a las mejores estrellas de cine (Gabin, Lancaster, Montand, Sharif, Ventura) y ha abrazado en la pantalla a las mejores actrices ( Mireille Darc, Romy Schneider, Claudia Cardinale, Ursula Andress, Monica Vitti).

Combinando la excelencia artística con el éxito comercial, es un campeón de taquilla (Borsalino, Le Cercle rouge) que nunca se ha alejado del cine independiente. En 1964, produjo The Unvanquished de Alain Cavalier antes de moverse detrás de la cámara para dos thrillers, The Fighter y For a Cop’s Hide, basados en la novela de Jean-Patrick Manchette. Magnético en las películas de Visconti y misterioso en los thrillers de Melville y Verneuil, Alain Delon siempre ha tomado decisiones importantes. Rápidamente se quitó la apariencia del joven héroe y se centró en personajes complejos, ambivalentes y trágicos, frágiles pero toscos, y dio forma al papel de los oficiales de policía y los animales de sangre fría. Con su carisma, sus ojos y su expresión de tensión, la actuación de Delon es un género en sí mismo en Le Samouraï, una gran fuente de inspiración para John Woo y Quentin Tarantino, donde se encuentra la película.

Su conexión con el Festival de Cannes se remonta al comienzo de su carrera. El 13 de mayo de 1961, su primer paseo por la alfombra roja de The Joy of Living, presentado en la Selección Oficial, fue recibido con gran emoción cuando los fotógrafos y periodistas se mezclaron con cientos de admiradores. La multitud no fue menos entusiasta 30 años después de su espectacular llegada en helicóptero y barco para presentar New Wave. Mientras tanto, estaban The Eclipse (1962), The Leopard (1963) y Mr. Klein (1976).

“Hay mucho de mí mismo en esa película”, dijo sobre este último en una reciente entrevista con Samuel Blumenfeld para Le Monde. Mi amor por las pinturas, la relación ambigua entre las personas y este tipo de juego en el que soy el Sr. Klein sin saber por qué. Ser y no querer ser, siendo él “.

Alain Delon ha asistido a menudo a Cannes. Ha presentado la Palma de Oro, ha asistido a las ceremonias del 60 aniversario del Festival y ha venido a Cannes Classics para apoyar las restauraciones de algunas de sus películas favoritas. En los últimos años, también ha sido visto en el teatro con su hija Anouchka. Alain Delon ahora ha dicho que sus días de actuación han terminado. Pero él tiene un arrepentimiento. “Hay una cosa que he perdido que siempre me perseguirá: me hubiera gustado que me dirigiera una mujer antes de morir”.

El 72º Festival Internacional de Cine se celebrará del 14 al 25 de mayo de 2019. El jurado estará presidido por Alejandro González Inárritu. The Dead Don ‘t Die de Jim Jarmusch abrirá la competencia.

La Selección Oficial de 2019 se anunciará el jueves 18 de abril a partir de las 11 am, en vivo en YouTube, Dailymotion, Facebook, Twitter y www.festival-cannes.com