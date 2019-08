$!Festival Libélula Dorada 2019 anuncia cortometrajes ganadores

Palmarés Completo de la IV Edición del FICLD 2019

Cortometraje Ficción Dominicano- Cállate Niña

Cortometraje Ficción Extranjero- La Llorona

Cortometraje Ficción Habla Hispana- Cerdita

Cortometraje Documental Dominicano- Tragedia y Comedia de un Pueblo

Cortometraje Documental Habla Hispana- Pattaki

Cortometraje Documental Lengua Extranjera- Lets go to Antártica

Cortometraje Experimental- Hello

Cortometraje Animación- Anacronte

Mejor Actriz Dominicana- Camila Santana, por Cállate Niña

Mejor Actor Dominicano- Ronny Gerardo, por Rebú

Mejor Actriz Extranjera- Laura Galán, por Cerdita

Mejor Fotografía- Danuel D´Meza y Freddy Jiménez, por Rebú

Mejor Producción- Pattaki

Mejor Dirección- Carlota Martínez Pereda, por Cerdita

Mejor Edición- Hello

Mejor Sonido- La Llorona

Mejor Dirección de Arte- La Llorona

Menciones de Honor- El Testigo, Gaia, Finish Line, The First Success of the Nobel Brothers, Are You volleyball, El Niño que Queria Volar, El Arte de Decir Adiós, End, Lágrimas Secas, Damnation, Your Last Day on Earth, Zozobra y D-Train.