Festival premia “La Isla Rota” como “Mejor película de ficción”; Algenis Pérez ganó como “Mejor actor”

La película dominicana “La Isla Rota” del cineasta Félix Germán se alzó con los premios a “Mejor película de ficción y mejor actor” en el Latino & Iberian Film Festival at Yale university.

Carlos Germán, que produjo junto a Luis Arambilet la película, expresó que tiene un alto significado para ellos y para la cinematografía dominicana que la película haya sido reconocida en un festival de ese nivel.

“Recibir los premios en las categorías de Best Fiction Film 2019 y Best Actor in a Feature Film 2019, es sin duda un reconocimiento al equipo y una valoración muy positiva para la industria dominicana”, comentó el experimentado productor.

Para Algenis Pérez tiene gran valor debido a que su carrera internacional está en pleno desarrollo. “Este premio otorgado a Algenis Pérez Soto por su orgánica y cuidada interpretación de Guy le llega en un buen momento, su desempeño en este drama histórico que se desarrolla en la República Dominicana durante la primera mitad del siglo XX fue excelente y es muy bueno que se esté reconociendo fuera de nuestro país”, agregó Carlos Germán.

Con estos galardones ganados en el LIFFY concluye la exitosa ruta de festivales 2019 de esta película, cuyo estreno mundial fue realizado en el Tallin Black Nights Film Festival y le ha merecido amplio reconocimiento internacional, entre los que se destaca el premio Alex North 2019 a “Mejor Partitura Original”.

En la película asumen roles estelares Manny Pérez, la actriz haitiana Kazoul Belizaire, Dalisa Alegría, Frank Perozo y el propio Félix Germán.