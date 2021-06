$!Filme inspirado en la vida de Céline Dion se estrenará en Cannes 2021

Dirigida por Valerie Lemercier y escrita por Lemercier y Brigitte Buc, esta película muestra los momentos más importantes de la vida Aline Dieu (Lemercier), desde su vida con una familia que amaba la música hasta que un famoso productor descubre lo talentosa que es y la ayuda a convertirse en la mejor cantante del mundo.

Sí, este filme esté basado en la vida de Dion y trata situaciones como la relación de la cantante con su esposo René Angélil, quien falleció en el 2016, pero no es un biopic oficial de ella. Aun así, eso no ha evitado que la banda sonora incluyera varias canciones originales de Céline Dion como “I´m alive” y “Let´s talk about love”. Aún no se sabe si una de las canciones más populares de Dion, “My heart will go on” también estará incluida. Además, hay que resaltar que, aunque “Aline” está programada para estrenarse durante el Festival de Cannes, no forma parte de la competencia oficial.