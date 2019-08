$!Franco Pinochi: “Nunca he tenido inconvenientes filmando en República Dominicana”

El destacado director de fotografía argentino Franco Pinochi, quien se encuentra en el país como parte del equipo de filmación de la película “Ámbar: el límite lo pones tú”, expresó estar sorprendido de que la importante productora cinematográfica Netflix, haya suspendido el rodaje de una película en República Dominicana, alegando razones de seguridad. “Nunca he tenido inconvenientes, filmando en República Dominicana. He tenido la suerte de recorrer, casi todo el país, durante muchos años. Hemos estado con todo el equipo en lugares y zonas urbanísticas de estrato social bien bajo, donde se podría suponer alguna situación de riesgo y nunca pasó nada”, expresó el talentoso artista sudamericano.

Asimismo, Pinochi expresó que de República Dominicana le encanta, sobre todo, “el respeto y amabilidad de la gente y esa maravillosa geografía con tremendas y hermosas playas de cálidas aguas”.

En ese mismo tenor, Pinochi, quien con sus comerciales ha recibido numerosos premios, tales como el Fiap, Festival de New York, TV Miami, varios Clio Oro, Plata y Bronce y Oro en el Festival de Cannes, se encuentra muy entusiasmado con la grabación de la película “Ámbar: el límite lo pones tú”, bajo la producción y guión del destacado cineasta dominicano Cándido Encarnación, de la productora Sinergia Films. “Tuve la suerte de conocer a Cándido, quien en su momento me compartió su proyecto de filmar un largometraje. Cuando vi el guion, me resultó muy simpático y divertido de filmar. Después surgió el reality de la película, que también es motivador; un rubro que no había hecho nunca, y tratándose de hacerlo en Dominicana... ¡¡más todavía!!”, confiesa Pinochi.